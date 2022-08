Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici « Yu-Gi-Oh! » : le créateur du célèbre manga, Kazuki Takahashi, mort accidentellement à l'âge de 60 ans Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Août 2022 à 21:47 | | 0 commentaire(s)| Le dessinateur japonais Kazuki Takahashi, célèbre pour avoir créé le très populaire manga « Yu-Gi-Oh! », est décédé à l'âge de 60 ans, ont annoncé ce jeudi les médias nippons. Selon la chaîne locale NHK, le corps sans vie du « mangaka » (auteur de BD japonaise) a été retrouvé au large de la ville de Nago (préfecture d'Okinawa) le mardi 6 juillet.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'artiste aurait été victime d'un tragique accident de plongée sous-marine.

Kazuki Takahashi, le père de « Yu-Gi-Oh! », est décédé à l'âge de 60 ans



Né en 1961 à Tokyo (Japon), Kazuki Takahashi débute sa carrière en 1991. Fan de la série « Hellboy » et du jeu « Donjons et Dragons », il crée en 1996 « Yu-Gi-Oh! », un manga shōnen dans lequel les protagonistes s'affrontent à l'occasion de duels de cartes, dont certaines représentent des monstres.



Publié entre septembre 1996 et mars 2004 dans le magazine Weekly Shōnen Jump, le manga va très rapidement connaître un succès mondial retentissant, grâce notamment à son style inimitable mêlant mythologie égyptienne et univers de jeu vidéo.

Arrivé en France au début des années 2000, « Yu-Gi-Oh! » séduira également les adolescents de l'hexagone, devenant un véritable phénomène de société ! Son univers sera par la suite décliné en cartes à jouer à l'international, avec toujours autant de succès.



Symbole de son importance dans la culture manga, « Yu-Gi-Oh! » aura même droit à un spin-off publié de 2004 à 2008 et dessiné par le mangaka Akira Itō qui n'était autre que l'assistant de Kazuki Takahashi.



Accueil Envoyer à un ami Partager