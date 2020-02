Yul Edochie: "Les prêtres catholiques devraient être autorisés à se marier"

L’acteur populaire a partagé ses réflexions sur les prêtres catholiques et le célibat qui, au cours des derniers mois, ont déclenché une controverse sur la toile.



Selon l’acteur de Nollywood, il pense qu’il est préférable que les prêtres catholiques soient autorisés à se marier. Yul Edochie qui a souhaité qu’on ne lui pose pas assez de questions sur ses propos a déclaré que ses pensées ont été beaucoup réfléchies.



Il a partagé cette opinion sur sa page Twitter en disant:



«Maintenant que je suis plus âgé et plus sage, je pense qu’il est préférable que les prêtres catholiques soient autorisés à se marier.

NE ME DEMANDEZ PAS POURQUOI! “.