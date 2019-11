Yvonne Nelson: "Le Ghana est toujours sous la colonisation“

L’actrice ghanéenne a affirmé que le Ghana était toujours colonisé, même avec les «gros mots Anglais, long convoi et beaux costumes”.



Yvonne Nelson a en outre révélé qu’elle se réveillait tous les matins en se demandant pourquoi le pays n’avançait pas.



Elle a écrit «Charley, je me réveille chaque matin en me demandant pourquoi nous sommes où nous sommes! Avec toutes nos ressources! Nous sommes encore en train d’être colonisés! C’est comme si nous ne pouvions jamais le faire nous-mêmes! LES GROS ANGLAIS, BEAUX COSTUMES, LONGS CONVOIS n’ont rien fait pour nous! NEO COLONISATION. “