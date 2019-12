Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Yvonne Nelson maudit un de ses fans qui évoque le nom de sa fille Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019 à 09:53 | | 0 commentaire(s)| Yvonne Nelson a fait pleuvoir des injures sur un utilisateur des médias sociaux, qui avait fait un mauvais commentaire à son sujet sur Twitter.





La belle actrice a publié “Know your worth” (connais ta valeur en francs) sur son compte Twitter, commentant le brouhaha du «meet and greet » de Cardi B avec les célébrité ghanéennes, le mardi dernier.



Ce simple message d’Yvonne a été considéré par beaucoup comme une “attaque” contre les célébrités qui étaient à l’hôtel Kempinski. Pour cette raison, le tweet d’Yvonne a suscité de nombreuses réactions sur Twitter, certains dénigrant l’actrice.



Parmi les nombreuses réactions au tweet d’Yvonne, un utilisateur de Twitter avec le pseudo @CharlesMensa qui lui a répondu: “ Connais ta valeur . Alors, ça vaut le coup d’avoir un bébé pour un homme marié? ”, terminant son commentaire avec une injure en langue locale twi.



La réponse insultante du gars a attiré l’attention et est devenue virale après que le blog de divertissement Nkonkonsa a partagé la capture d’écran sur sa plate-forme.



Certains des commentaires ont irrité Yvonne Nelson et elle est allée sur Twitter pour insulter l’intéressé.



“ Le stupide Charles dans le post de kokonsah, tu es maudit à vie! Écoute-moi bien! Ne mêle jamais mon bébé (ma fille) à quelque chose de négatif! Que Dieu te punisse! Je t’ai donné toute la publicité que tu souhaites! Profites-en », a-t-elle déclaré.





L’actrice ghanéenne a profité du moment pour clarifier les informations selon lesquelles elle était enceinte d’un homme marié en disant:« Je vais le dire clairement aujourd’hui! James Roberts, le père de Ryn était divorcé quand je l’ai rencontré, (vous pouvez l’interviewer) son ex-femme n’est pas la mère de ses 2 enfants! Et oui, c’est un père incroyable pour Ryn et ses deux enfants! “.











