Zac Mbao: 78 kg de chanvre indien saisis, des Maliens arrêtés

Les éléments de la Brigade de Recherches du commissariat de Zac Mbao ont effectué une saisie de 78 kilos de chanvre indien et une quantité en vrac sur des ressortissants maliens.



D’après "Les Échos", plusieurs parmi eux ont été interpellés et placés en garde-à-vue. L'opération, lit-on, a eu lieu au niveau du garage malien, situé dans la Zone d'aménagement concerté de Mbao (Zac).



L'enquête suit son cours. Et, d'autres arrestations et saisies sont en vue.