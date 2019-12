Zac Mbao: Un émigré mord son fils jusqu'au sang (photo) Une plaie béante et 7 points de suture, c’est ce qu’Abdou Ndiaye a causé à son fils âgé de 14 ans. Ce, après l’avoir mordu à la jambe gauche. L’incident s’est produit ce 17 décembre à Zac Mbao.



Le père de famille régulièrement établi au Portugal, est rentré récemment au bercail. Selon des informations parvenues à la rédaction de Seneweb, ce n’est pas la première fois que le sieur Ndiaye fait subir des sévices corporels à son fils.



Il y a deux mois de cela, il l’avait aussi mordu, après l’avoir violemment battu. Notre source renseigne également qu’Abdou Ndiaye fait preuve de violence à l’égard de son épouse.



Une plainte a été déposée auprès de la juridiction sénégalaise par les proches du jeune garçon. Elles estiment aussi qu' "une personne aussi violente et capable de faire ça à son propre enfant, mérite de la part des autorités portugaises une vigilance,».



