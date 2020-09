Zac Mbao: Un individu tué après une bataille entre gangs

Après avoir reçu trois coups de couteau, un jeune a succombé à ses blessures, dans la nuit de samedi à dimanche, à Zac de Mbao, suite à une rixe entre gangs rivaux. Les faits se sont déroulés au bar «Batasko » censé être fermé avec la Covid-19.



Au moment où les débits de boissons sont formellement interdits d’ouverture dans la capitale, un jeune homme a été tué au cours d’une soirée alcoolisée au bar «Batasko» sis à la Cité Safco TP. Ce, à la suite d’une altercation qui a éclaté entre deux gangs rivaux. Les faits se sont passés dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4 heures du matin.



La victime, âgé d’à peine 30 ans, a succombé à ses blessures à l’avant-bras, à la cuisse et à la nuque, après une bataille rangée qui aura duré plus de 30 minutes. Atteint, assommé et ne tenant plus sur ses deux jambes, c’est à quelques 100 mètres du bar (voir photo) qu’il s’est vidé de tout son sang, alors qu’un de ses camarades d’infortune, tentait de le sauver des mains de ses bourreaux.









