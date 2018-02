Zahra Iyane Thiam : "Khalifa Sall gagnerait à trouver d'autres axes de défense que d'accuser le Président Macky Sall" (Réponses politiques)

Zahra Iyane Thiam, la ministre conseiller du président de la République et aussi à la fois membre du secrétariat exécutif de l'APR et du secrétariat exécutif permanent de Benno Bok Yakaar, dans cette première partie de ce numéro de « Réponses politiques » avec Leral TV, a voulu revenir sur son parcours et aussi s’est prononcée sur les questions d’actualité de l’heure. A suivre la 2ème partie de l'interview lundi prochain.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Février 2018 à 09:20 commentaire(s)|