Zahra Iyane Thiam : "L’opposition doit savoir raison garder et féliciter Bby’’

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Août 2022

Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam s’est prononcée sur les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale de recensement des votes qui donne vainqueur la coalition Benno Bokk Yaakaar avec 82 députés contre 80 pour l'inter-coalitionYaw-Wallu. Selon elle, l'opposition doit savoir raison garder et accepter la victoire Bby.



‘’Les citoyens se sont exprimées et il faut accepter l'expression de cette population. La vivacité de notre démocratie a fait que certaines populations sont pour la majorité, d’autres pour l’opposition. J'espère que l'opposition, au-delà d’avoir raison garder, félicitera la coalition Bby. Parce que c'est ça aussi la démocratie. La République est un bien commun et il faut saluer sa vivacité’’, lance Zahra Iyane Thiam.



Cette dernière d'ajouter : ''Il ne faut pas continuer à être dans la manipulation. Aujourd'hui, le peuple sénégalais a montré qu’il savait faire ses choix comme il se devait, quand il se devait et, par conséquent, parler de tripatouillage, de fraude, de bourrage d’urnes à stade, c’est manquer de respect au Sénégal.''



Zahra Iyane Thiam se facilite des résultats donnés par la Commission nationale de recensement des votes. ‘’Aujourd'hui que l'élection est passée, les Sénégalais ont exprimé leur souveraineté. Nous ne pouvons que nous féliciter des résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes, en tant que citoyen et en tant que républicain également’’, dit-il.



Pour le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, ‘’il y a beaucoup de débats souvent passionnés et souvent tronqués autour de ces élections. Mais seul le peuple sénégalais sort vainqueur. Nous confirmons que nous avons un processus électoral avec une transparence à toute épreuve, une démocratie dynamique, respectueuse du point de vue du choix des uns et des autres’’.

