Zahra Iyane Thiam,militante de la promotion du secteur de l’éducation

Marraine des journées culturelles des établissements scolaires que sont, le Collège Hyacinthe Thiandoum,Lycée Blaise Diagne et le CEM Hann Mariste,cette semaine,la Ministre conseillère a la présidence de la République Zahra Iyane Thiam n'a pas manqué d'appeler le corps enseignant et le gouvernement du sénégal a se mettre autre d'une table afin de trouver une solution face a la crise qui occupe le secteur de l'éducation.Aussi bien les syndicats et le gouvernement chacun doit travailler dans le sens de sauver l'année scolaire et de permettre aux élèves de regagner les classes dira t elle.Pour elle,les enfants constituent l'avenir de demain et demain se construit aujourd'hui a t elle ajouté.Ainsi du collège Hyacinthe Thiandoum au CEM Hann Mariste en passant par le Lycée Blaise Diagne,madame Thiam a exhorté les élèves a plus de détermination et d'engagement dans le travail a l'école.



P.Diatta