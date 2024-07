Zakaria Camara, nouveau chef de protocole du Coud : Réactions et polémiques

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2024 à 12:14

D'innombrables internautes sont en train de s'offusquer de la nomination de Zakaria Camara comme chef de protocole du Coud. Ces contempteurs de la décision du Directeur du coud, estiment qu'il ne doit pas responsabiliser M Camara parce que simplement dans un passé récent, il aurait des opinions différentes d'Ousmane Sonko et les jeunes du Pastef. Ils ont même fait circuler des captures pour montrer que le nouveau chef de protocole nommé par Ndéné Baguel Maïmoude Mbodji, est un ennemi du projet et d'Ousmane Sonko.



Je rappelle que M. Zakaria Camara est avant tout un Sénégalais qui a des opinions politiques qui n'engagent que lui. Mais, cela ne fait pas de lui une personne sur qui on ne doit pas compter pour la réalisation du projet que Ndéné Mbodji porte pour le Coud.



Je rappelle, par ailleurs, que M. Camara est un spécialiste des services protocolaires. Il connaît le métier, il le maîtrise et s'y investit depuis de longues années et auprès d'illustres hommes politiques.



Je rappelle pour terminer que M. Camara est un agent du Coud que M. Ndéné Mbodj doit faire travailler comme il doit faire travailler tous les autres agents qui proviennent ou qui ont défendu l'APR contre Ousmane Sonko. La réalité du coud.sn, impose à tout Directeur, de faire avec des anciens du système. La démarche, maintenant, consiste à à les redresser pour qu'ils entrent dans le grand contexte éthique du Jub Jubbal Jubbanti.



Je rappelle qu'il nous faut pour construire ce pays sortir de la logique séparatiste et divisionniste. Si pour responsabiliser quelqu'un, il faut l'évaluer par rapport à ses opinions d'hier sur Ousmane Sonko, alors nous ne sommes pas encore sortis du système.



Pour terminer, je rappelle que ce pays sort d'une page sombre que le Président Diomaye Faye cherche à réparer, en appelant à l'unité nationale et à la paix que nous devons tous cultiver dans nos cœurs. Ndéné Mbodji, Directeur du Coud, s'inscrit dans cette dynamique, pour couvrir le Coud de paix et de miséricordie.











Maty Sarr Niang

FONK Forces Ouvertes à Ndene pour Kaolack



