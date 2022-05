Zappé de l’audience au palais des thièssois et nouveaux maires adhérents: Sidy Makhtar Coly crie au scandale et veut voir Macky La dernière audience accordée aux apéristes de Thiès, le samedi dernier, n’a pas plu au porte-parole du «Mouvement Doggu pour le grand Sénégal» du directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, Doudou Kâ. Zappé, Sidy Makhtar Coly a qualifié ce geste de «scandaleux» et invite le chef de l’État à le recevoir.

En effet, Sidy Makhtar Coly a été zappé au moment où tous les responsables du parti de l’Alliance pour la République de Thiès ont été informés de la tenue d’une audience avec le président dudit parti, Macky Sall. Très en colère, il est monté au créneau pour dénoncer une «forfaiture».



Le porte-parole du «Mouvement Doggu pour le grand Sénégal» du directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, Doudou Kâ a invité le Président de la République, Macky Sall à le recevoir afin de dévoiler les vraies causes de la défaite de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) à Thiès et environs, lors des dernières élections locales. Le président des ressortissants casablancais de Thiès crie au scandale d'être laissé en rade, un oubli réfléchi, écarté qu’il a été de l'audience.



Selon lui, des leaders locaux dont la majorité plutôt préoccupés par leurs intérêts personnels que le triomphe du Président Macky Sall lors des Locales l'ont démontré.



«Nous dénonçons cette pratique non voulue par le président, tous unis que nous pensions reconquérir Thiès avec de nouvelles têtes, capables d'être l'avocat de Macky. Nous demandons à être reçus, pour dire les vraies causes de notre défaite à Thiès et environs, nous avons des axes de solutions aux différentes difficultés que nous allons vous soumettre. Nous n'acceptons pas l'injustice. Nous calmerons le désordre, oui nous disons non à la gestion solitaire de l’Apr Thiès. Pourquoi choisir qui informer ? Il faut avoir le sens de la raison en informant tout le monde. Nous sommes tenus de dire non», a-t-il dénoncé.



