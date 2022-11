Zappé du gouvernement et rejeté par Pastef Keur Massar, entre le glaive de Macky et le couperet de Sonko Malgré une adversité notoire dans le département de Keur Massar, les responsables de l'APR et du PASTEF vivent presque le même calvaire politique. En effet, si le président de la République Macky Sall n’a reconduit aucun ministre issu de cette localité dans le gouvernement, le leader du Pastef Ousmane Sonko a fait de même, sevrant Keur Massar de responsables dans le nouveau bureau de cette formation politique.



La vérité des urnes devait à raison pousser à des fortunes diverses pour les responsables politiques de l'APR et du PASTEF du département de Keur Massar. En effet, après les élections locales et législatives, lesquelles élections ont vu plusieurs responsables de la mouvance présidentielle être défaits dans cette localité au profit de la coalition Yewwi Askan Wi, les incidences sur le plan politique ne devaient pas être similaires, selon plusieurs observateurs pour l'APR et le Pastef. Force est de dire toutefois que les deux leaders de ces partis ont pris visiblement et de manière étonnante les mêmes décisions sur le plan politique, en sanctionnant leurs responsables. S'agissant de l'APR, cette sanction politique sonnait presque comme une évidence eu égard aux différents revers de la mouvance présidentielle lors des élections territoriales et législatives. Et ce, malgré les investissements opérés avec la construction de l'autopont pour rendre plus fluide la mobilité et les milliards injectés dans le cadre du PROGEP2.



D'aprés L'As, le président de la République Macky Sall, apparemment mécontent de ces résultats, a débarqué tous les ministres de cette zone qui étaient dans le gouvernement à l'image de Assome Aminata Diatta et Amadou Hott. Sa main n’a pas tremblé au moment de couper des têtes. Et jusqu'à présent aussi, aucun responsable politique de cette localité n'est promu à un poste de direction. Ce qui ressemble fort à un divorce entre le chef de l'État et ses partisans dans ce département. Le chef de l'État se dit peut-être que dans cette localité, les dés sont jetés et qu'ils lui ont tourné le dos. D'autant qu'il n'a pas aimé l'attitude de ses responsables lors des dernières joutes électorales. Leurs adversités étaient au paroxysme. Des responsables comme l'ex-maire Moustapha Mbengue n'ont pas digéré le fait que l'ex-ministre du Commerce soit désigné par leur patron comme la tête de liste du département pour les élections. Ainsi, Macky Sall avait fait savoir à qui voulait l'entendre que ce sont ces querelles qui ont perdu le parti à Keur Massar. Ainsi à part la nomination d’un DAGE (Madiop Diop au tourisme) et une élue au HCCT en la personne de Oulimata Ndoye, c'est le désert pour les responsables de l'APR concernant les nominations. Par ailleurs si ces conséquences sur le plan politique sont '' compréhensibles'' à cause de l'échec de l'APR dans cette localité qui était restée pendant longtemps sa zone de confort, ce qui est moins évident à analyser en revanche, c'est l'absence des responsables du Pastef de Keur Massar dans les nouvelles instances de cette formation politique. Ainsi à part Waly Diouf Bodian qui œuvre politiquement dans la commune de Yeumbeul et qui fait partie des coordonnateurs de la sécurité des ''patriotes'', aucun responsable politique d'envergure n'est présent dans le nouveau bureau. Le biologiste Seydou Diallo, le maire de Keur Massar Sud Bilal Diatta ou encore Marie Angélique..., tous ont été zappés. Et pourtant cette dernière était la vice-présidente nationale des femmes du Pastef sur le plan national. De ce fait, comment peut-on expliquer la non présence de responsables dans les instances du parti alors qu'ils ont été victorieux lors des deux dernières élections ? Selon plusieurs membres du Pastef interrogés, cette sanction politique est due aux divergences qui avaient été constatées lors des élections locales.



En effet, l'on se rappelle que plusieurs membres du PASTEF n'avaient pas soutenu les candidats de YAW dans ce département. Non satisfaits des profils désignés, plusieurs d'entre eux avaient porté par exemple la candidature du leader du mouvement Yessal Amadou Ly à Keur Massar Sud. Des attitudes qui n'avaient pas plu à l'instance dirigeante du PASTEF. Soulignant que ces '' dissidents '' avaient même bloqué la permanence de cette formation politique pour protester contre des désignations de candidats qui ne faisaient pas l'unanimité.

