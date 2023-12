Zarco bat sur Diène Kairé et réclame: « Qu’on me donne Lac 2 Guiers, je ne veux plus de Niang bu Ndaw… » Après sa victoire sur Diène Kairé, Zarco a défié Lac 2 Guiers avant d’annoncer qu’il est prêt à se retirer de son prochain combat déjà ficelé contre Niang bu Ndaw.

D'après wiwsport.com qui relaie l'info, c’est un Zarco sûr de lui qui a défié Lac 2 Guiers après sa brillante victoire sur Diène Kairé. Le volcan de Grand Yoff qui doit en découdre avec Niang bu Ndaw bientôt a ainsi annoncé qu’il allait retourner l’avance encaissé pour ce combat contre l’espoir de Guédiawaye pour pouvoir en découdre avec le Djato de Guédiawaye, Lac de Guiers.



« Le combat ? Diène Kairé cherchait le corps à corps mais je l’ai fauché. C’est un lutteur qui est sûr de ses forces mais c’est comme ça. Je l’encourage pour la suite. Je suis un pur technicien et je maîtrise ce que je fais.



Qu’on me donne Lac 2 Guiers. Je jure que si on me le donne je vais le battre. Je ne veux plus affronter Niang bu Ndaw je veux Lac 2. C’est un poltron » a déclaré Zarco.



