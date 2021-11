Zéro Déchets - ALBUM - MBALAX

Le Sénégal est beau et nous pouvons et devons le rendre plus beau.

Le Sénégal sera plus beau si nous tous, nous, comme une seule force, nous engagerons à tout instant à le rendre beau. Il a été, est et sera de notre responsabilité individuelle et collective que ce pays qui nous a vu naitre, grandir, ce pays à qui on doit tout, soit et demeure ce havre de paix. Et la première source de paix, le premier critère de beauté pour un pays est d’avoir des villes propres.

Eduquons nous et cultivons en nous le devoir absolu de vivre, de travailler, et de nous épanouir dans des environnements sains. Un environnement salubre pour avoir un corps sain. C’est pourquoi à travers le titre ZÉRO DÉCHET, je lance un appel à toutes les localités de notre SÉNÉGAL pour que chacun interroge sa conscience, que chacun observe son environnement, et que chacun agisse pour lutter contre toutes les formes de déchets et nuisances.

La propreté doit être un viatique en nous pour bâtir une vie harmonieuse en société. J’exhorte également, chacun de nous à préserver l’environnement et les écosystèmes que Dame Nature nous a offert. J’encourage surtout l’humanité à avoir un état d’esprit sain, à cultiver des relations saines autour de soi, et à recourir à des pratiques saines sans quoi nous hypothèquerons l’avenir des générations futures. Impossible n’est pas Sénégalais. Na Nu Jóg !



PAROLE :



