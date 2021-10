Zéro cas de Covid-19 avant-hier au Sénégal: Dr. Mamadou Dieng rend hommage à l’État et aux autorités religieuses Depuis le début de la pandémie du coronavirus, au mois de mars 2020, le Sénégal vient d’enregistrer zéro cas de contamination, ce mercredi 20 octobre 2021. Occasion saisie par le médecin-chef de la région médicale de Diourbel, Dr. Mamadou Dieng, pour magnifier tout le travail qui a été fait par le gouvernement en amont et les autorités religieuses en aval, pour arriver à ce résultat, qui honore aujourd’hui le Sénégal et ses fils, pour avoir réussi ce combat qu’ils ont mené ensemble.

Le médecin-chef de la région de Diourbel, Dr. Mamadou Dieng, qui ne voulait pas rater, ce mercredi 20 octobre 2021, qui a vu le Sénégal enregistré zéro (0) cas de contamination à la Covid-19, a fait savoir que depuis le début de l’épidémie en mars 2020 au Sénégal, c’est la première fois qu’on enregistre un chiffre pareil : 0 cas.



Ce qui, certainement, espère-t-il, marque un tournant décisif dans l’épidémie. Même si, pense-t-il, « ce n’est pas encore la fin de l’épidémie, on a un sentiment de satisfaction. Il faut être sur nos gardes, at-il conseillé, parce que l’épidémie évolue par vague. Mais, aujourd’hui, s’est-il réjoui, on peut dire que le chiffre 0 cas marque peut être la fin de la troisième vague au Sénégal ».



Donc, pour lui, c’est un sentiment de satisfaction, mais aussi de fierté à l’endroit de tous les acteurs qui ont participé à cette riposte, à cette lutte contre cette redoutable pandémie et qui a montré toute son ampleur, du fait de la gravité du nombre de cas qu’on a décomptés au niveau de la région de Diourbel.



Aujourd’hui, a-t-il soutenu, on peut dire que la guerre n’est pas terminée, mais on a remporté une bataille et nous sommes fiers de cette victoire. Mais sans oublier, at-il ajouté, de nous mobiliser pour barrer définitivement, la route à ce virus et mettre un terme à son évolution par vague.



Il pense que c’est le moment, à jamais, de vacciner les populations pour les mettre définitivement à l’abri de cette épidémie. Et il en appelle à toute les populations. « Que cette baisse du nombre de cas ne soit pas un relâchement et les populations doivent redoubler de vigilance ».



Dans cette victoire, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, a-t-il mis en exergue, a joué un rôle extrêmement, important. Il a été à l’avant-garde de tous les combats qui ont été menés pendant cette épidémie jusque-là et c’est le lieu, a-t-il soutenu de lui rendre hommage, le remercier et prier pour lui pour tout ce qu’il a fait pour le Sénégal et pour la Umma islamique. On ne cessera jamais de le remercier, c’est quelqu’un qui a marqué de son empreinte cette lutte contre la Covid-19, a conclu, le médecin-chef de la région médicale de Diourbel, Dr. Mamadou Dieng.













