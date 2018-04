Zéro km de bitume depuis l’indépendance : Serigne Fallou Fall, maire de Ndiéyène Sirakh, pose les doléances

La commune de Ndiéyène Sirakh, dans l’arrondissement de Thiénaba, est très mal lotie en termes d’infrastructures routières. Depuis l’indépendance, toute une communauté rêve de voir le bitumage de la route d’accès. Cette doléance est posée par Serigne Fallou Fall qui dirige la mairie depuis 2009, par ailleurs guide religieux, imam et ambassadeur itinéraire.



Lors de la rencontre préparatoire à la 25e édition du Gamou de Ndouf, il a posé cette doléance devant les autorités administratives. A l’en croire, se rendre à Ndiéyène Sirakh à Khombole (trajet de moins de 10 km) relève d’un véritable parcours du combattant. Et au-delà du frein à l’essor économique, les populations de la localité trouvent que l’état de la route impacte négativement sur la santé, avec la recrudescence des maladies respiratoires.



« Il faut que l’état pense à réaliser le butimage de ce tronçon avec même un prolongement jusqu’à Ndiaganio », plaide l’ambassadeur Serigne Fallou Fall, avant de poursuivre : « c’est notre première et deuxième doléance et tant qu’elle n’est pas satisfaite, nous ne cesserons jamais de l’évoquer tout haut et partout ». Avec le régime du président Macky Sall, dit-il, tous les espoirs sont permis d’autant que des promesses ont été faites dans ce sens.











L’As