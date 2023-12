Ziarra Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall : les services de l’Etat mobilisés pour en assurer un bon déroulement (gouverneur)

Le gouverneur de Dakar a assuré que l’ensemble des services techniques de l’Etat seront mobilisés aux côtés du comité d’organisation de la 4ème édition de la ziarra de Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, afin que cet évènement religieux se déroule dans d’’’excellentes conditions’’.



‘’Nous avons pris l’engagement d’apporter le concours de l’Etat pour que l’organisation de cette ziarra, qui fait partie des plus grands évènements religieux de la région de Dakar, ne souffre d’aucun dysfonctionnement’’, a indiqué Al Hassan Sall.



Il s’exprimait lors de la réunion du comité régional de développement (CRD), tenue en présence du comité d’organisation et de différents services de l’Etat, pour faire le point sur l’organisation de cet évènement prévu les 25, 26, 27 et 28 janvier 2024.



‘’Nous les avons écoutés et avons compris leurs préoccupations, ce qui nous a permis d’apporter les bonnes réponses à travers les services techniques de l’Etat’’, a-t-il assuré.



Selon le gouverneur de Dakar, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises, par le biais du commissariat central de Dakar en relation avec la légion de gendarmerie de Dakar.



Il a précisé que la couverture sanitaire sera assurée par la Direction régionale de la santé en relation avec la brigade régionale d’hygiène et le groupement d’incendie et de secours numéro 1.



‘’Des postes médicaux avancées seront réalisées, une dotation en médicaments sera effective et le personnel de santé sera mobilisé en nombres suffisant pour prendre en charge les besoins en santé des fidèles mais également des populations qui manifesteront le désir d’aller vers ces personnels de santé’’, a souligné M. Sall.



‘’Nous apporterons à travers la Senelec, l’approvisionnement correct en électricité, mais également nous procéderons à l’entretien habituel du réseau d’éclairage public. La Sen’eau, en relation avec la Sones également, assurera un approvisionnement correct en eau’’, a-t-il promis.



Il a indiqué que ‘’l’ONAS [Office national de l’assainissement du Sénégal] apportera le concours habituel tout comme la SONAGED [Société nationale de gestion intégrée des déchets], le service des douanes, le service des eaux et forêts (…)’’.



Au total, ‘’l’ensemble des services de l’Etat seront mobilisés aux côtés du comité d’organisation pour que l’évènement se déroule dans d’excellentes conditions’’, a-t-il soutenu.



‘’Nous étions venus avec des préoccupations et des demandes spécifiques de la part du Khalife et après avoir entendu le gouverneur qui a conduit la réunion avec brio et l’ensemble des services techniques présents, nous pouvons sortir rassurés sachant que toutes nos préoccupations seront prises en charge’’, a déclaré Amadou Moctar Tall membre de la commission communication de l’association des amis de Cheikh Oumar (Ahbab).



Il a exprimé sa satisfaction, après avoir entendu l’ensemble des services techniques qui concourent au ‘’mieux-être’’ de l’organisation.



‘’Nous rendrons compte au khalife comme quoi les choses ont bien été prises en charge et se dérouleront normalement’’, a-t-il affirmé.



Aps



