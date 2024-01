Ziarra annuelle d’ Elhadji Abdoulaye Cissé : Diamal réclame modernisation et plus de considération Tribune- La cité religieuse de Diamal qui s’attèle à la préparation de sa ziarra annuelle attend toujours des pouvoirs publics, la modernisation de la cité et plus de considération pour son fondateur, Elhadji Abdoulaye Cissé, qui est l’un des principaux propagateurs de la Tidjania au Sénégal et dans la sous- région.

Diamal célèbre le 27 janvier courant, la ziara annuelle de ce foyer religieux crée par Elhadji Abdoulaye Cissé connu sous le nom de Borom Diamal. Situé à quelques encablures de Mbirkilane, Diamal fait partie des plus grands centres de formation en islam du Sénégal.



Plusieurs érudits du pays et de la sous- région sont passés par cette cité religieuse qui continue d’accueillir des apprenants du Coran en provenance de tous les recoins du pays et des pays voisins.



De passage dans la cité religieuse, le Président Macky Sall avait promu la construction de la maison des hôtes de Diamal. Un vœu qui ne s’est pas encore réalisé et qui tient à cœur les descendants de Elhadji Abdoulaye Cissé et ses nombreux disciples disséminés au Sénégal, en Gambie, au Mali, au Niger, jusqu’au Bénin en passant par la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le Tchad etc. Autant dire qu’El Hadji Abdoulaye Cissé, qui est l’un des principaux propagateurs de la Tidjania dans la sous-région, mérite plus de reconnaissance



Serigne Babacar Kobar Ndao au nom de qui est baptisé le lycée de Kaffrine, fut son disciple. À défaut d’une université, l’érudit de Diamal mérité qu’une Ufr soit baptisée en son nom.



Le 27 janvier prochain, Diamal sera donc le point de ralliement de milliers de musulmans du Sénégal et d’ailleurs. Ils s’y rendent pour assister à la célébration de la ziarra annuelle de cet important foyer religieux fondé par Elhadji Abdoulaye Cissé dit Borom Diamal. Diamal est une commune qui manque d’’ infrastructures.



C’est la cité d’Elhadji Abdoulaye Cissé dont la réputation d’enseignant des sciences islamiques et de l’astronomie dépasse les frontières du Sénégal. Elhadji Abdoulaye Cissé est le fondateur de l’École islamique de Diamal…



En vrai exégète, il partageait sa vie entre l’enseignement du Coran, la pratique de la religion et le travail de la terre. L’école de Diamal est la mère de plusieurs autres foyers d’enseignement islamique au Sénégal parmi lesquelles, celle d’El hadji Omar Ndao de Darou Salam au Saloum, celle de Makhtar Ouly Touré, l’école de Babacar Kobar Ndao ainsi que celle de Tafsir Abou Marame Cissé de Pire, d’Abdou Kandji, d’El hadji Ibou Sakho dont le père Elimane Sakho fut un disciple de Borom Diamal. Parlant de ce soufi qui est le frère aîné de Tafsir Abdou Marame Cissé de Pire, l’universitairechercheur Thierno Ka, qualifie « d’incommensurable » son œuvre dans le développement social économique et culturel du Sénégal ».



Diamal est une cité religieuse qui attend sa part dans les projets de modernisation des foyers religieux de l’Etat du Sénégal. C’est d’ailleurs pour cela que lors de la célébration de la dernière édition de la Ziarra annuelle Les disciples ont sollicité des autorités qu’elles pensent à Diamal pour sa modernisation entamée par les petits fils de son fondateur



Cette année, le thème de la Ziarra est « le rôle des religieux pour la stabilité sociale d’une nation ». Le modérateur est le Dr Djim Ousmane Dramé, chercheur à l’Ifan et petit-fils de Borom Diamal.



L’année dernière, le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou a eu l’honneur d’être désigné parrain de la ziarra. Pour rappel, les mêmes relations qui unissent les cités religieuses de Touba et Diamal, unissent Diamal aux autres foyers religieux du pays.



La preuve, c’est parce que, en partance en Mauritanie, Serigne Djamal, a confié son frère Tafsir Abdou Marame Cissé à Mame Seydi Elhadji Malick Sy que la famille Cissé s’est installée à Pire Gourèye. Serigne Abdoulaye Cissé est né en 1840 au Saloum.



Il a fait le Dara de Mame Mor Anta Sali à Mbacké Kadior où il a été si distingué par le père de Serigne Touba qu’il lui confia, le temps de son passage, Mame Cheikh Anta Mbacké.



