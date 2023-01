Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ziarra annuelle de la famille Omarienne : Visite d’une délégation de l’ARTP auprès de Thierno Madani Tall Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2023 à 17:47 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de la Ziarra annuelle de la famille Omarienne, dédiée à Thierno Saïdou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall, le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Abdoul Ly, a dépêché une délégation conduite par le Secrétaire général de l’Autorité, M. Yellamine Goumbala auprès de Thierno Madani Tall, Khalife et Serviteur de la Communauté Omarienne, chez lui, à la Médina.

M. Goumbala était porteur d’un message du Directeur général de l’ARTP sur le dispositif de veille prévu et les équipes techniques qui seront déployées lors du grand rassemblement de fidèles, prévu du 27 au 29 janvier 2023, dans le nouveau décor de la Grande mosquée Omarienne.



En vue d’une bonne organisation de la Ziarra et pour assurer une bonne prise en charge des besoins des fidèles, M. Goumbala a profité de son entrevue avec le khalife, pour lui remettre le soutien social et la contribution de l’ARTP.



Le serviteur de la communauté Omarienne, Thierno Madani Tall, a reçu la délégation de l’Autorité avec beaucoup d’égards et formulé des prières pour la réussite des projets de l’Autorité. Il a remercié le Secrétaire général et l’a chargé de transmettre ses salutations et remerciements à M. Abdoul Ly, Dg de l’ARTP.



Thierno Madani Tall est longuement revenu sur les relations entre l’Autorité de régulation et la famille Omarienne. Il a rappelé les constantes contributions de l’ARTP à la réussite de la Ziarra, depuis bientôt deux décennies et magnifié la présence de l’ARTP à leurs côtés pour cette 43e édition.



Enfin, il a profité de l’occasion pour formuler des prières de paix pour le Sénégal et pour les agents de l’ARTP.









