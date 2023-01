Ziarra annuelle dédiée à Thierno Saidou Nourou Tall et à Thierno Mountagha Tall : dans la ferveur religieuse La mosquée omarienne, sise à la corniche Ouest de Dakar, a refusé du monde hier, vendredi 27 janvier 2023. Après une pause de deux années, en raison de la pandémie de Covid-19, la ziarra annuelle dédiée à Thierno Saïdou Nourou Tall et à Thierno Mountagha Tall a repris. Et pour cette 43ème édition, la ferveur religieuse est également au rendez-vous.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2023 à 16:00

La grande mosquée Oumar Foutiyou Tall a renoué avec l’ambiance des grands jours hier, vendredi 27 janvier 2023, lors de l’ouverture de la 43ème édition de la ziarra annuelle dédiée aux illustres figures de l’Islam Thierno Saïdou Nourou Tall et Thierno Mountagha Tall. De nombreux fidèles, venus d’horizon divers, y ont effectué le déplacement pour recueillir des prières et rendre hommage à ces érudits de l’Islam, qui ont consacré toutes leurs vies au rayonnement de l’Islam



Leur mausolée n’a pas désempli tout au long de la journée. Des femmes, des jeunes, des personnes âgées forment de longues files d’attentes afin d’y accéder. Après deux années de pause, due à la pandémie de Covid-19, l’évènement a repris et les fidèles musulmans sont heureux de retrouver ces moments de dévotion et de prières.



Entre chants religieux, lectures du Saint-Coran et louanges, la mosquée omarienne baigne dans une ambiance spirituelle. «Je suis très contente de retrouver la ziarra. C’est un moment d’intenses prières et de recueillement. Je remercie le Tout-puissant qui m’a encore donné cette occasion», fait savoir une femme, vêtue d’un grand boubou blanc, chapelet à la main.



Venu de Kaolack, Ousmane Kane assiste à la ziarra depuis plusieurs années. «Ça fait plus de 20 ans que j’assiste à la ziarra. Je rends grâce à Dieu. Tout se passe bien, ‘’Alhamdou-Lillahi’’. On va prier pour une paix durable au Sénégal», soutient ce père de famille.



«Ça fait deux années que la ziarra n’a pas eu lieu. J’avais tellement la nostalgie de l’évènement parce que c’est un moment de grande ferveur religieuse. Que le Bon Dieu accepte toutes les prières formulées», laisse entendre Aminata Sy, venue de Kaédi, en Mauritanie.



La ferveur religieuse était donc à son comble à la mosquée omarienne, dès le premier jour de la ziarra, qui va durer trois jours cette année en raison des travaux de rénovation de la mosquée. D’ailleurs, c’est là-bas que président de la République, Macky Sall, et sa délégation dont le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome ont effectué la grande prière du vendredi, dirigée par Thierno Seydou Nourou Tall.



Au programme de la 43ème ziarra annuelle de la Famille omarienne, il est prévu, ce samedi 28 janvier, une conférence axée sur le thème «Les facteurs de déséquilibre de nos valeurs : quelles prescriptions islamiques et éthique civile pour une cohésion sociale et un mieux vivre ensemble». La cérémonie officielle, qui clôture l’évènement, est prévue demain, dimanche 29 janvier.



Sudquotidien.sn



