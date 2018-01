Zidane: "Le coup est très dur et j'en assume la responsabilité" "Après la victoire de l'aller, nous ne pouvons pas commencer ce match comme nous l'avons pas fait", a ajouté l'entraîneur. Zinédine Zidane a analysé en salle de presse du Santiago Bernabéu, le match de Coupe contre Leganés.

Le coach madridista est sous le choc après l’élimination du Real Madrid. Il a déclaré: "Après l'aller, nous ne pouvons pas faire la première mi-temps que nous avons fait ce soir. C'est un résultat logique car l'adversaire a fait son match et nous, non. Je suis le responsable, pour moi c'est un échec. Je suis déçu, j'assume la responsabilité, mais demain est un autre jour et il faudra se lever en pensant au match de samedi. Ce soir est un coup très dur".



"Il ne faut pas tout jeter mais le coup est très dur. Dans une double confrontation, nous savons qu'il y a un retour. À l'aller, nous avons fait ce que nous devions faire, mais ce soir, nous ne pouvons pas commencer d'une telle manière. Je suis le responsable de l'équipe et je me suis trompé sur de nombreux points. Il faut l'analyser. Il faut se lever demain et penser au prochain match, car il n'y a aucun autre remède. Personne ne s'attendait à cela mais le football est ainsi".



Sa pire soirée ?



"Oui, j'assume ce que je fais, et ce soir quelque chose est arrivé. Après avoir gagné 0-1 à l'extérieur, nous entamons le match retour de cette manière... Je suis énervé et je ne le comprends pas. Désormais, il faut voir comment nous allons relever la tête".



La Ligue des Champions, l'objectif principal



"Bien entendu. Nous avons perdu une compétition et nous sommes loin en Liga. Les objectifs ne sont plus ceux que nous avions marqués au début de saison. Désormais, nous ne pensons plus qu'aux matchs qui nous restent, le match de samedi et préparer celui du 14 février".



La qualité du groupe



"Je ne suis pas énervé contre mes joueurs, mais contre moi. Ils essayent, ils courent... Je suis le responsable. Ils ont également une part de responsabilité puisqu'ils sont sur le terrain. La faute nous revient tous, mais je suis le responsable".



Nous devons changer cela et il reste beaucoup de matchs pour le faire



"La solution est de continuer à travailler. Je vais assumer la situation et continuer à travailler comme je l'ai toujours fait. Après deux résultats positifs et la victoire de l'aller, nous avons fait tout le contraire aujourd'hui. Nous allons persévérer, car nous devons renverser la situation et il reste beaucoup de matchs pour le faire".



Le niveau des joueurs



"Le problème est le match de ce soir. Je n'arrive pas à m'expliquer la première mi-temps. Parfois, tout fonctionne, d'autres fois, non. Les joueurs essayent tout et c'est ce qu'ils ont fait lors du deuxième acte car nous avons eu des occasions. Je suis très déçu de la première mi-temps. Nous devons trouver ce qu'il faut faire de mieux car ce n'est pour le moment, pas suffisant. Il faut s'entraîner plus, donner plus".



Tout jouer contre le PSG ?



"Clairement. Je suis le responsable de cela, je suis l'entraîneur. Je dois trouver les solutions. Nous en trouvons mais pas avec la régularité nécessaire. J'assume la situation, je vais continuer à travailler et à me battre. Je vais tenter des choses pour que l'équipe soit plus efficace".



Les absences de Bale et Cristiano



"J'assume ce que je fais, les joueurs doivent se reposer. En regardant l'équipe du soir, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas compétitive car elle l'était. En première mi-temps, nous n'avons rien fait. L'erreur est de perdre le match".



La qualité de la saison



"Je ne sais pas si c'est la pire du Real Madrid, cela ne m'importe pas. Je pense au positif, même après ce soir. 2018 n'est pas terminé, mais nous devons assumer la situation et nous relever demain, car nous avons un match samedi."











