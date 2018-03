Zidane explique pourquoi Ronaldo est en feu

Cristiano Ronaldo est sur un nuage. Un nuage qui file à toute allure. Ce dimanche contre Gérone à Bernabeu, l’attaquant du Real Madrid a inscrit un quadruplé et offert une passe décisive pour mener les siens vers la victoire (6-3).



Lors de ses 11 derniers matches, le quintuple Ballon d’Or a compilé pas moins de 21 buts. A l’issue de la rencontre, Zinedine Zidane est revenu sur cette hallucinante passe du Portugais, bien moins en réussite durant la première partie de saison.



"Il bosse tout le temps devant le but"



"Il croit en lui, en ses responsabilités, lance le coach du Real Madrid. Et une fois que ça tourne, puisque ça a tourné depuis un moment surtout à la maison, c’est bien pour lui, pour l’équipe. Je pense que c’est grâce à son abnégation. Vraiment, c’est quelqu’un qui bosse tout le temps devant le but et à l’arrivée, ça paye."











Rmc