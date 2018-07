Zidane signe en D2 espagnole

Enzo Zidane retrouve l'Espagne. Le milieu de terrain de 23 ans, fils du champion du monde 1998 et formé au Real Madrid, a été prêté pour une saison par Lausanne Sport au Rayo Majadahonda, qui vient de monter en deuxième division.



Six petits mois et puis s’en va. Arrivé à Lausanne Sport lors du dernier mercato hivernal, Enzo Zidane quitte déjà la Suisse. Le fils du Ballon d’or 1998 est prêté pour une saison au Rayo Majadahonda, qui évoluera pour la première fois de son histoire en deuxième division la saison prochaine.



Un club qui a également vu passer, dans ses catégories de jeunes, Theo et Lucas Hernandez. D’un commun accord, le milieu de terrain de 23 ans avait résilié en décembre le contrat qui le liait à Alavés, avec qui il s’était engagé l’été dernier après avoir fait ses classes avec la réserve du Real Madrid.



16 matchs et 2 buts avec Lausanne



Son aventure à Alavés a vite tourné au fiasco. Après deux apparitions en Liga en début de saison, le natif de Bordeaux a été cantonné au banc de touche, voire même régulièrement envoyé en tribunes. Le Franco-Espagnol a pu se relancer à Lausanne en disputant 16 matchs en championnat, inscrivant deux buts, mais son club a été relégué en deuxième division.



Il ne devrait pas être dépaysé au Rayo Majadahonda, puisque ce club est basé au nord-ouest de Madrid. Il disputera d'ailleurs la saison prochaine ses matchs à domicile au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético.









Rmc