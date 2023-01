Ziguinchor: 28 morts sur les 1 370 accidents entre 2021 et mi-2022

Les statistiques dévoilées par des sources sécuritaires, lors d’une rencontre sur la sécurité routière, tenue en novembre dernier dans les locaux de la gouvernance de Ziguinchor, révèlent que 802 accidents de la circulation ont été dénombrés en 2021. Et sur les 1266 victimes recensées, les 22 ont perdu la vie. Les motos Jakarta sont impliquées dans 76% de ces accidents de la circulation, soit plus de 600 cas durant l'année 2021, relate L'As.



Ces accidents sont souvent notés dans les grands centres urbains de la région de Ziguinchor comme la commune de Bignona et celle de Ziguinchor. L’insouciance des jeunes conducteurs et leur ignorance du code de la route, mais aussi la mauvaise qualité de l’éclairage public constituent entre autres les causes de ces accidents.



Pour le premier semestre de l’année 2022, c'est-à-dire de janvier à juin, 568 accidents ont été recensés dont 825 victimes et 6 cas de décès. Outre les accidents impliquant les motos Jakarta qui se produisent la plupart du temps dans les grands centres urbains de Ziguinchor, c’est la route nationale numéro 4 qui constitue l’axe routier le plus meurtrier de la région. L'état défectueux de cette route (Ziguinchor-Senoba) ainsi que le trafic intense et l’indiscipline des chauffeurs en sont les principales causes.

