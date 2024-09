Ziguinchor : 400 millions FCfa dégagés pour soutenir les initiatives entrepreneuriales des femmes

Une cérémonie de signature de protocole d'accord pour le financement des groupements de femmes, entre le ministre de la Famille et des Solidarités et le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, a eu lieu ce jour, à Ziguinchor. Présidée par Aliou Dione, le ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire et Madame Mainouna Dièye, ministre de la Famille et de la Solidarité, mais aussi financée à hauteur de 400 Millions FCfa, elle est destinée à soutenir les initiatives entrepreneuriales des femmes de Ziguinchor…Reportage de l’APS.

