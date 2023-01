Ziguinchor / Année 2022 : Le verdict de l'affaire Boffa Bayottes et le démantèlement des dernières bases rebelles marquent les esprits La condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre trois des quinze accusés de la tuerie de Boffa Bayottes, est un des faits marquants de l'année, dans la région de Ziguinchor (Sud).

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Janvier 2023 à 19:08 | | 0 commentaire(s)|

Les opérations de ratissage que l'armée a menées contre les dernières bases rebelles, ont également tenu en haleine la région en 2022. Cette partie méridionale du Sénégal est depuis plus de quatre décennies, le théâtre d'un conflit séparatiste opposant l'Etat à des groupes rebelles appartement au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC).



Le 13 juin 2022, le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor avait condamné par contumace, le chef de guerre César Atoute Badiate, à la réclusion criminelle à perpétuité, en même temps de deux autres de ses co-accusés, dans l'affaire liée à la tuerie de Boffa Bayottes, qui remonte au 6 janvier 2018.



Le journaliste René Bassène et Oumar Ampoï Bodian, présenté comme un membre du mouvement indépendantiste MFDC, ont été également condamnés à la même peine, en lien avec cette affaire.



Sauf César Atoute M. Badiate, jugé par contumace et sous le coup d'un mandat d'arrêt, les autres condamnés restent donc en détention.



Deux autres accusés dans ce dossier écopent d'une peine de six mois de prison avec sursis, pour détention d’armes sans autorisation. Les dix autres ont été acquittés. Ils étaient poursuivis pour 14 chefs d'inculpation, dont association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et complicité d'assassinat.



Le 6 janvier 2018, 14 coupeurs de bois avaient été tués dans la forêt de Boffa Bayottes, au sud de Ziguinchor, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau. La gendarmerie a parlé d'une embuscade tendue contre les victimes et fait état de "14 morts constatés et 7 blessés", trois personnes ayant réussi à s'échapper.



Une année au rythme des opérations de ratissage de l'armée



" Les personnes ont été regroupées, couchées par terre et sauvagement exécutées ", déplorait la Gendarmerie.



Une semaine après le drame, 22 personnes avaient été arrêtées. A la suite des auditions effectuées, 16 personnes avaient été placées sous mandat de dépôt.



Un sujet qui a défrayé la chronique dans la région de Ziguinchor, laquelle a également vécu cette année au rythme des opérations de ratissage menées par l'armée sénégalaise contre les dernières bases rebelles.



L'assaut de l'armée a duré plusieurs semaines, à l'issue desquelles les rebelles ont été délogés des dernières bases qu'ils occupaient dans la région. Des populations déplacées ont ainsi ensuite pu regagner leurs villages qu'elles avaient été contraintes d'abandonner depuis une trentaine d’années.



Bissine, dans la commune d'Adéane, est l'un des premiers villages à enregistrer le retour de ses déplacés. L'armée y a installé un poste militaire pour assurer la sécurité des populations, qui ont bénéficié d'une assistance financière censée faciliter leur retour au bercail.



L'armée a repris ses assauts le 14 mars 2022, à travers une opération conduite dans le nord Sindian (Bignona), en vue de démanteler des bases du Mouvement des forces démocratiques de Casamance. " Le démantèlement des bases de la faction du MFDC dirigée par Salif Sadio situées sur le long de la frontière nord est l'objectif principal de cette opération en cours ", avait précisé la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA).



Sept soldats sénégalais avaient été pris en otage



L'opération visait également à " détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone et à neutraliser toute personne ou entité collaborant directement ou indirectement avec elles ", soulignait-t-elle dans un communiqué.



Les problèmes sécuritaires font que l'armée reste au cœur de l'actualité de cette région, avec les accrochages intervenus en février dernier entre des rebelles du camp de Salif Sadio et des militaires sénégalais en mission en Gambie. Des morts avaient été enregistrés de part et d'autre.



Sept soldats sénégalais avaient été pris en otage pendant plusieurs jours, avant d'être libérés par le chef rebelle.



Concernant le volet social et infrastructurel, il faut signaler une tournée de six jours du ministre en charge de ce domaine. Mansour Faye était venu visiter les projets en cours de réalisation dans la région.



D'après l'"Aps", le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement y a aussi lancé, à cette occasion, les travaux de la boucle du Fogny, qui va de Bignona à Djibidione en passant par Sindian. Lors de cette tournée débutée le 8 novembre 2022, Mansour Faye avait indiqué que plus de 150 milliardsFCfa avaient été investis pour la réalisation de routes et de ponts en Casamance, dans le cadre du Programme spécial du désenclavement (PSD).



Sur le plan sanitaire, ce 29 décembre 2022, vingt femmes des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, atteintes de fistules obstétricales, ont été opérées gratuitement à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Ces femmes ont été opérées à l'occasion d'un camp gratuit de chirurgie réparatrice, initié par le ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook