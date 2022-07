Ziguinchor : Benno Bokk Yakaar lance sa campagne et va à l'assaut d'Ousmane Sonko

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) de Ziguinchor, qu’on avait peu vue et entendue jusque-là, a lancé, ce mercredi, sa campagne électorale par une rencontre avec la presse. Et à l’occasion, ses responsables ont fait la présentation des candidats qui vont défendre les couleurs de la mouvance présidentielle à Ziguinchor. Il s’agit de Victorine Ndeye, nouvellement élue maire de Niaguiss et du Docteur Moussa Diédhiou, candidat malheureux du département lors des dernières Locales.



Sur la liste nationale, mentionne "Le Témoin", le département est représenté par Abdoulaye Baldé, leader de l’Ucs, qui occupe la sixième place et Dame Bèye du RSD de Robert Sagna qui trône à la 52e place. Presque tous les responsables locaux de la coalition (Benoit Sambou, Abdoulaye Baldé, Seydou Sané, Ibrahima Badji de la LD, Souleymane Diawara de Rewmi, Victorine Ndeye, Moussa Diédhiou, Dame Bèye...) étaient présents à cette rencontre avec la presse exceptés Doudou Kâ, retenu par l’inauguration de l’aéroport de Saint-Louis et le patriarche Robert Sagna qui, apparemment, commence à prendre ses distances avec la politique.



La rencontre a presque viré à un meeting politique et les partisans du Président Macky Sall n’ont pas fait dans la dentelle pour brocarder l’opposition qui, à leurs yeux, constitue une menace pour la cohésion sociale en Casamance. Tous ceux qui ont pris la parole, ont promis d’accompagner et de soutenir leurs candidats, à savoir Victorine Ndèye, la tête de liste départementale, le Docteur Moussa Diédhiou son colistier, Abdoulaye Baldé et Dame Bèye.



Pour Benoît Sambou, le choix fait par le Président Macky Sall sur les candidats cités, est un signal fort pour réconcilier sa famille politique de Ziguinchor. Car, selon lui, toutes les sensibilités sont représentées et honneur a été fait aux valeureuses femmes de la Casamance, à travers le choix Victorine Ndèye comme tête de liste du département. ‘’ Le président de la République a voulu à travers ces choix, réconcilier sa famille politique. Toutes les composantes de la mouvance ont été prises en compte. Le choix de Victorine Ndèye pour diriger la liste départementale de Ziguinchor est aussi une première dans l’histoire politique de la Casamance. A travers elle, le Président Macky Sall a aussi rendu hommage aux valeureuses femmes de la Casamance ’’, a indiqué le mandataire national de la coalition Benno Bokk Yakaar (Benoît Sambou).



Dans la foulée, le chef de file de l’Alliance pour la République (Apr) à Ziguinchor a invité toutes les forces politiques de la mouvance présidentielle, à se mobiliser pour investir les quartiers et les villages afin de faire triompher leurs candidats. ‘’ Il faudra aller vers les populations pour leur faire comprendre le projet politique du président Macky Sall, leur dire la vérité, pour barrer la route aux pourfendeurs de la cohésion sociale en Casamance ’’, a-t-il lancé à l’endroit de ses camarades. Quant à l’ancien maire Abdoulaye Baldé, il a exprimé face aux militants tout son optimisme quant à l’issue de ces élections, arguant que la victoire sera de leur côté. ‘’ On va gagner largement au soir du 31 juillet 2022 ’’, a-t-il assuré, avant d’inviter les jeunes de la coalition à se mobiliser et à être plus offensifs sur le terrain et sur les réseaux sociaux.



Faisant le bilan des premiers mois d’Ousmane Sonko à tête de la mairie de Ziguinchor, l’ancien édile en a peint un tableau noir, soulignant que pour l’instant, l’échec est total. Raison pour laquelle, il demande aux populations de se réveiller avant qu’il ne soit trop tard. Faisant toujours allusion à Ousmane Sonko qui a été lynché à tout bout de champ par les camarades du Président Macky Sall, le leader de l’Ucs confie qu’il est prêt à aller au combat, car rien ne sera, désormais, laissé aux vendeurs d’illusions. À noter que d’autres intervenants ont accusé le nouveau maire de Ziguinchor de vouloir tromper les populations, en leur faisant croire que les routes en réalisation actuellement dans la ville de Ziguinchor, procèdent de la matérialisation de ses projets.

