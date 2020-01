Ziguinchor: Boucherie de Kantène, le témoignage du père de la fille ’Ils ont trouvé un bidon et son habit maculé de sang. L'autre aussi son pantalon était tacheté de sang’’. C'est par ces mots que Diedhiou, un voisin de la famille, a commencé son récit sur la jeune fille égorgée à Ziguinchor. Une jeune fille de 4 ans a été kidnappée hier soir aux environs de 18h par des individus armés sous les yeux de ses jeunes frères. Suite à sa disparition, le corps sans vie a été retrouvé, ce matin, par sa mère, non loin du domicile familial.



