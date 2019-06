Ziguinchor: Ça chauffe entre forces de l’ordre et manifestants

Échauffourées à l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Plus de cinq cents étudiants ont investi les rues de la ville pour réclamer leurs bourses, rapporte igfm.



Les éléments de la police, fortement armés, ont tenté de leur bloquer la route.



Et il s’en est suivi des affrontements, avec des jets de grenades lacrymogènes. Un étudiant aurait même été arrêté.

