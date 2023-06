Ziguinchor-Conditions de vie carcérale et fête de la Tabaski : Les détenus de la Mac n’excluent pas une grève de la faim Les détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor veulent fêter la Tabaski comme tout le monde dans leur cellule. Par une voie intermédiaire, ils ont décidé de se faire entendre. Ils interpellent le gouverneur sur leur situation.

«La Tabaski approche et l’année dernière on a eu moins de 20 kg viande pour un effectif de plus 300 personnes. C’est vraiment dérisoire. Dans les autres régions, on distribue des vaches et des moutons pour que les détenus aussi puissent fêter la Tabaski comme tout le monde. Il faut que l’inspecteur ou les bonnes volontés nous trouvent des vaches», souffle un détenu sous le couvert de l’anonymat.



Pour la distribution du pain aussi, ils ne cessent de se plaindre. Ils soutiennent que la miche de pain est partagée entre 3, voire 4 personnes, là où on divise le pain en deux dans les autres prisons du pays.



«Vraiment les conditions de vie sont très difficiles dans la Mac de Ziguinchor. C’est vrai que nous sommes des détenus mais nous méritons un meilleur traitement. Nous demandons à Monsieur Bocandé (Ndlr : Jean Bertrand Bocandé, Directeur de l’Administration pénitentiaire) d’effectuer une visite à Ziguinchor», poursuit-il.



Ces prisonniers n’excluent pas d’observer une grève de la faim illimitée s’ils n’arrivent pas à fêter la Tabaski comme ça se fait dans les autres régions.

Bes Bi



