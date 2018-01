Ziguinchor : Des bruits d’obus et d’armes lourdes entendus à la lisière de la ville

Les habitants de la commune de Ziguinchor, particulièrement ceux établis dans les quartiers périphériques (Kandialang, Néma 2, Lyndiane), risquent de ne pas dormir du sommeil du juste, cette nuit. Et pour cause, de fortes détonations et autres tirs à l’arme lourde sont perceptibles à la lisière de la commune et perturbe la quiétude des habitants. De l’avis de sources, ces tirs continus à l’arme lourde ont fini de plonger les habitants de la capitale du Sud et environs, dans une profonde psychose.



Ces détonations et tirs à l’arme lourde ont été confirmés par des sources sécuritaires. Inquiets, certains habitants de ces quartiers périphériques se sont employés à rassurer le voisinage, en envoyant des sms, invitant à la prudence et à s’abstenir à des déplacements inutiles la nuit, dans leurs quartiers.



A signaler que depuis les premières heures de la matinée d’hier, des colonnes de véhicules militaires étaient visibles à travers la commune de Ziguinchor.



Dans le même ordre, un avion militaire de reconnaissance a été perçu à la mi-journée.

De l’avis du colonel Khar Diouf, « ceci entre dans le cadre normal des choses et j’invite les populations à garder leur calme ».











