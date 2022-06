Ziguinchor: Guy Marius Sagna et Cie placés sous mandat de dépôt

Après Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Ahmed Aïdara, Guy Marius Sagna et Cie viennent d'être acheminés à la prison de Ziguinchor.



Face au procureur, ils ont été tous placés sous mandat de dépôt.



D'aprés Libération online qui donne l'information, leur procès est prévu devant le tribunal des flagrants délits mardi. Les mineurs interpellés ont été séparés du reste du groupe.

