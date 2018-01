Ziguinchor: Idrissa Seck "condamne avec fermeté l’attaque sauvage" de Borofaye

Le président Idrissa Seck et le parti Rewmi condamnent avec fermeté l'attaque sauvage survenue cet après-midi vers 16h30mn dans la forêt de Borofaye (arrondissement de Niaguis) dans le département de Ziguinchor, renseigne un communiqué reçu à Leral. « Le président Idrissa Seck et le parti Rewmi s'inclinent devant la mémoire des victimes et présentent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi qu'à toute la population sénégalaise », ajoute le texte. « Tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le président Idrissa Seck et le parti Rewmi invitent l'État du Sénégal à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des populations dans cette partie du territoire sénégalais ».