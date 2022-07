Ziguinchor: L’inhumation d’Idrissa Goudiaby, finalement autorisée

D’après les résultats de la contre-expertise consultés par "Libération" online, « les lésions présentées par monsieur Idrissa Goudiaby sont compatibles avec une mort violente par arme à feu, avec orifice d’entrée endo buccal commissural droite et orifice de sortie massétéro-parotidien droit responsable d’un choc hémorragique et du décès ».



Les légistes sont allés plus loin dans leurs constations. « La réalisation d’un masque facial montre un orifice d’entrée endo buccal et un orifice de sortie massétéro parotidien droit avec fracas de la mandibule droite et projection postérieure des fragments osseux », d’après la contre-expertise.



D’après "Libération", le document souligne que ces constations sont compatibles avec « une plaie par arme à feu de gros calibre, tirée à distance (exclure bout portant et bout touchant) , à direction antéro postérieure, à orifice d’entrée endo buccal droit et orifice de sortie massetéro-parotidien ipsilatéral ». En effet, « ces lésions sont responsables des plaies vasculaires et du choc hémorragique suivi d’un arrêt cardiaque ».