Ziguinchor : La Cathédrale Saint Antoine de Padoue s'écroule C'est l'Abbé Damase Marie Coly, Curé de la Cathédrale Saint Antoine de Padoue qui sonne l'alerte.Ce vénérable édifice est en train de s'écrouler.

"Depuis début mars, le toiture de notre église Cathédrale est en train de s'écrouler. Une partie de l'église est désormais interdite d'accès aux fidèles pour des raisons de sécurité. Si rien n'est fait dans les prochains jours, elle ne verra pas le prochain hivernage, prévu dans dans deux mois".



Voilà le constat amer fait par Abbé Damase Marie Coly, Curé de ladite église.

Pourtant bien avant ce cri d'alerte, rapporte Fidelpost.com, l'Evêque de Ziguinchor, Mgr Paul Abel Mamba, avait déjà attitré l'attention, le 2 février dernier. "Notre crainte est que le prochain hivernage ne finisse par avoir raison de notre Cathédrale ou que l'irréparable advienne", avait-il prévenu déjà à l'époque.

Un mois plus tard et à deux mois de l'hivernage, le constat est là, sous les yeux, une partie de la toiture cède et s'écroule.



"C'est plus précisément le lundi 4 mars 2019 que nous avons constaté les premières chutes qui ont eu lieu dans la nuit du dimanche. L'affaissement de la partie de l'église, située entre la sacristie et le tabernacle, est assez marqué avec des chutes des planches et des ardoises brisant le faux plafond avant d'atteindre l'intérieur de l'église, renseigne le Curé qui précise : "Depuis ce jour-là, l'accès à cet espace a été interdit aux fidèles pour des raisons de sécurité".





Face à cette situation catastrophique, les autorités administratives se sont encore rendues sur les lieux le jeudi 21 mars, pour diligenter les mesures de sécurité nécessaires, la date exacte de démarrage des travaux de réhabilitation de l'édifice restant inconnue.

"La toiture continue de chuter. Ça tombe toujours. Dimanche derniers 24 mars, on a encore ramassé des planches et des ardoises cassées par terre", informe l'Abbé Bertranb Bassène, le vicaire, qui confirme ainsi que c'est toute la toiture de la Cathédrale Saint Antoine de Padoue, classé monument historique et patrimoine national, qui menace aujourd'hui de s'écrouler à tout moment. C'est dire que le diocèse de Ziguinchor est sur le point de perdre tout simplement sa Cathédrale, avec tout ce que cela comporte de valeur sur la plan ecclésial.















Vox populi

