Ziguinchor: La Douane réalise un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards FCfa La Direction régionale de la Douane à Ziguinchor, au sud du Sénégal, annonce avoir réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards FCfa en 2020. L’annonce a été faite par le Colonel Malang Diédhiou, directeur régional, qui a par ailleurs demandé à ses agents, de « redoubler d’efforts ».



Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

« Notre direction régionale, au titre de l’année 2020, a contribué modestement pour un montant global de 2.280.153.306 FCfa, ainsi décomposé, liquidations douanières 2.012.253.424 FCFA, recettes contentieuses 267.899.882 FCfa », a révélé le Colonel Diédhiou sur la RFM.



Il a noté que la région de Ziguinchor, pour la première fois, engrange des recettes qui s’élèvent au-delà du milliard, puis qu’elle a enregistré pour la première fois, 1.126.116.041 FCfa.



En ce qui concerne les saisies, le Colonel a fait savoir que 687,1 kg de chanvre indien ont été saisis au cours de l’année 2020, contre 629, 4 en 2019, soit une hausse de 67,7 kg en poids absolu. Pour les faux médicaments, les saisies tournent autour de 188.322.135 FCfa.



Ce mardi 26 janvier 2021 est célébrée la Journée internationale de la Douane.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos