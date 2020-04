Ziguinchor :La Police arrête 2 exploitantes de bar clandestin et, elles sont déférées au parquet

Le commissariat d'arrondissement de Ziguinchor a procédé, hier, à l'arrestation de deux dames (Anna M. et Edwidge N.) pour exploitation clandestine de débit de boissons alcoolisées. Selon L'As, elles ont été interpellées dans une maison au quartier Tilène, au cours d'une opération de sécurisation. Les personnes mises en cause ont été déférées au parquet.

