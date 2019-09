Ziguinchor : La bande d’homosexuels d’Ousmane Sonko, arrêtée et déférée au parquet

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 13:11

Trois individus se livraient à des actes contre nature dans un logement de fonction sis à l'enceinte du stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. A savoir les nommés Ousmane Sonko, Mathias Mendy et Yaya Seydi, qui ont été arrêtés par la Gendarmerie le 26 août 2019.



Surpris dans la chambre d’Ousmane Sonko, ces mis en cause devaient être déféré ce mardi 3 septembre devant le juge pénal du tribunal correctionnel de Ziguinchor.



D’après L’Observateur, Ousmane Sonko a avoué avoir cédé à la tentation. « Pour avoir un portable en contrepartie, j'ai cédé aux avances de Mathias Mendy et de Yaya Seydi », a-t-il avoué.

