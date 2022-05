Ziguinchor : Le Maire Ousmane Sonko a rebaptisé des rues et avenues de la ville Il l’avait annoncé, il l’a fait. Ousmane Sonko a rebaptisé hier des rues de Ziguinchor. Même si, comme le relevait l’autorité administrative, il ne pouvait le faire sans l’aval du Conseil municipal. Ce qui ne posait pas de problème puisque Yewwi askan wi a la majorité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mai 2022 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Ziguinchor, en présence de Guy Marius Sagna, a donc «enterré» les rues et avenues portant des noms de colons à Ziguinchor. Ainsi, la Rue Lieutenant Truch porte désormais le nom de Rue Seleki 1886, la Rue Général de Gaulle renommée Rue de la Paix, la Rue de France devient Rue de l’Union africaine, la Rue Lieutenant Lemoine devient Rue Thiaroye 44, et enfin l’Avenue du capitaine Javelier rebaptisée l’Avenue du Tirailleur africain…



Le successeur de Abdoulaye Baldé qui a remercié toutes les populations et autorités qui ont effectué le déplacement informe que le programme citoyen, qu’il a lancé le 11 mai, continue avec le curage des canaux et le nettoyage de la ville.



«Notre objectif est de placer Ziguinchor sur le podium des villes les plus propres au monde», a-t-il dit.

Bes Bi







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook