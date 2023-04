Ziguinchor : Le Pds dans la tourmente La section communale du Parti démocratique sénégalais (PDS) est au bord de l’implosion. les divergences qui minent le parti dirigé par Me Abdoulaye Wade, depuis quelques années, ont atteint une station critique. l’assemblée générale d’installation de la section communale, qui s’est tenue avant-hier (mercredi), a accentué le malaise entre deux camps qui se sont donnés en spectacle. "L'As"

Les libéraux de Ziguinchor ont étalé toutes leurs divergences, lors de l’assemblée générale d’installation de la section communale, tenue dans un hôtel de la place. La rencontre s’est terminée en queue de poisson. Les partisans de deux camps rivaux en sont venus aux mains. Ce spectacle, qui n’a tout de même pas empêché la tenue de l'assemblée générale, révèle le malaise profond qui mine le Parti démocratique sénégalais dans la commune de Ziguinchor. Le commissaire politique, venu diriger les opérations de renouvellement de l’instance communale du PDS, a été contesté par la frange dirigée par Omar Sadio et le docteur Aimé Gomis.



Celle-ci accuse Mamadou Lamine Mané de rouler pour Magaye Gaye. « Le responsable de ce problème, c’est le commissaire politique qui a ouvertement choisi le camp de Magaye Gaye, qui est une personne peu recommandable. Il nous a fait parvenir un rapport sur lequel il a validé 15 secteurs sur la quarantaine que nous avons montée. Nous trouvons cela inacceptable, compte tenu du travail que nous avons abattu pour la massification du parti dans la commune de Ziguinchor. C’est pourquoi nous avons décidé de récuser le commissaire Mamadou Lamine Mané ainsi que le superviseur Saliou Faye », fulmine Aimé Gomis.



Selon lui, son adversaire est disqualifié pour diriger la section communale du Parti démocratique sénégalais. Parce que, affirme-t-il, Magaye Gaye a lâché le parti depuis longtemps, puisqu’il roule pour la coalition Yewwi Askan Wi. « Lors des élections locales, il a préféré se faire investir sur la liste de la coalition dirigée par Ousmane Sonko. Nous ne pouvons donc pas comprendre que quelqu’un qui a un mandat du Pastef au niveau du Conseil départemental de Ziguinchor, puisse nous diriger. Cela estinadmissible dans ce contexte de redynamisation du parti », enfonce Omar Sadio.



Pour ce dernier, le parti doit prendre toutes ses responsabilités, en révoquant Mamadou Lamine Mané. Car, selon lui, ce commissaire politique n’est plus apte à conduire des opérations de renouvellement des instances du Parti démocratique sénégalais. Indexé par ses camarades de parti et non moins adversaires pour la direction de la section communale du PDS de Ziguinchor, Magaye Gaye botte en touche. « Il n'y a pas eu de confusion. Ces gens sont dans l’incapacité de monter un secteur. Ils ne comprennent absolument rien du fonctionnement du parti et ils veulent semer la zizanie pour tenter de saboter l’installation de la section communale. Mais les travaux se sont tenus malgré tout et j’ai été porté à la tête de la section communale », a-t-il déclaré.



A en croire M. Gaye, ses pourfendeurs qui l’accusent de rouler pour Yewwi, ont soutenu Abdoulaye Baldé, membre de la mouvance présidentielle lors des élections locales, foulant ainsi aux pieds les directives du Parti démocratique sénégalais. « Aimé Gomis, Almamy Thiangou et compagnie ont été investis sur la liste de Wallu. Ils ont abandonné cette liste pour aller soutenir Abdoulaye Baldé moyennant une somme de 500 mille francs Cfa. Donc ils n’ont rien à nous dire », a conclu Magaye Gaye.



Depuis la défaite du président Abdoulaye Wade en 2021, le Parti démocratique sénégalais est sur une pente descendante et vertigineuse dans la ville de Ziguinchor. La formation politique connaît une saignée perpétuelle dans ses rangs. De Abdoulaye Baldé qui a créé sa propre formation politique (UCS) au docteur Toussaint Manga, qui a récemment rejoint le Pastef, en passant par l’ancien sénateur Mamadou Lamine Sakho (actuel directeur de Cabinet du maire de Ziguinchor), le PDS a connu une cascade de départs et pas des moindres. Les démons de la division qui le minent depuis la perte du pouvoir, risquent de plonger vers le néant, à Ziguinchor, ce parti qui était la première force politique de la région dans les années 2000.

