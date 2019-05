Ziguinchor: Le chavirement d'une pirogue fait 3 morts et des disparus

Une pirogue en provenance de l’île de Eloubalyr a chaviré à hauteur du village d’Enampore dans l’arrondissement de Nyassia, département d’Oussouye. Le drame s’est produit dans les eaux du fleuve Casamance aux environs de 17 heures ce dimanche. Trois personnes dont un enfant ont perdu la vie, selon igfm. D’autres sources rapportent que plusieurs personnes sont portées disparues. L’embarcation avait à son bord plus d’une trentaine de personnes venues assister à une cérémonie familiale. Ces personnes devaient rallier le pont de Gnanbalang où elles devaient prendre un véhicule pour aller à Ziguinchor.

