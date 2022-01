Ziguinchor: Le cortège de Baldé coupé par un pick-up de Pastef, le pire évité de justesse Un véhicule du parti Pastef est venu couper le cortège du candidat Abdoulaye Baldé à la fin de ses meetings politiques tenus mardi soir, aux HLM Néma et à Lyndiane à Ziguinchor, dans le cadre de la campagne électorale pour les Locales du 23 janvier 2022.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Janvier 2022 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le cortège composé d’une cinquantaine de véhicules a évité de justesse le carambolage causé par un pick-up de Pastef conduit par un militant cinquantenaire. La police, informée, est rapidement intervenue pour éviter le pire.



À noter que les militants du parti de Sonko ont, durant toute la soirée de ce mardi, provoqué la coalition UCS- MBOLLO du maire Abdoulaye Baldé. Et la veille, c’est la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) qui avait subi la furie des Sonko Boys dans la zone.



Les militants et sympathisants appelés au calme et à la sérénité



Face aux nombreuses violences notées ça et là depuis le début de la campagne, Abdoulaye Baldé, candidat de la coalition UCS-MBOLLO, clôturant son meeting de Lyndiane, a appelé ses militants et sympathisants au calme et à la sérénité et pour des élections calmes et apaisées.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook