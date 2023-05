Ziguinchor: Le ministre de l'Intérieur confirme la mort du policier

Le Ministre de l'Intérieur a le regret d'annoncer le décès de l'agent de police Hassime DIEDHIOU, survenu ce lundi 15 mai 2023 à Ziguinchor, suite à un tragique accident causé par un char du Groupement Mobile d'Intervention (GMI).



En cette douloureuse circonstance, le Ministre de l'Intérieur exprime, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble des fonctionnaires de Police du Sénégal.



Monsieur Hassime DIEDHIOU était un agent de police dévoué et courageux, qui a servi avec honneur et dignité. Son décès, dans l'exercice de ses fonctions, est une perte immense pour sa famille, ses collègues et l'ensemble des forces de

défense et de sécurité (FDS).



Le Ministre de l'Intérieur tient à souligner le courage et le dévouement des FDS, qui risquent leur vie au quotidien pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Leur engagement et leur professionnalisme sont exemplaires et méritent notre

reconnaissance et tout notre soutien.