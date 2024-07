Ziguinchor : Les condamnés dans l’affaire Boffa Bayotte, jugés en appel le 24 juillet

Les condamnés dans l’affaire de la tuerie de Boffa Bayotte, seront jugés en appel devant la cour d’appel de Ziguinchor. Il s’agit de Oumar Ampoi Bodian, du journaliste René Capain Bassène et de César Atoute Badiate, chef de guerre du Mfdc,, condamnés à la perpétuité en première instance. Adama Sané et Ibrahima Diédhiou, qui avaient été condamnés à des peines de 6 mois ferme pour détention d’armes et qui avaient déjà purgé leur peine, vont comparaître aussi, sans que l’on sache pourquoi, nous dit "Le Témoin".



Oumar Ampoi Bodian est impliqué dans le dossier en tant que chargé de mission au Mfdc. Pour Ibrahima Diedhiou, les enquêteurs avaient trouvé chez lui une arme blanche, tandis que chez Adama Sané, deux fusils de chasse ont été retrouvés. L’un d’eux n’avait pas de permis. Des dizaines de témoins sont attendus à la barre. À préciser que César avait été jugé par contumace et donc, n’avait pas fait d’appel, du moins cela n’a jamais été annoncé. Le 8 janvier 2018, 14 jeunes coupeurs de bois avaient massacrés dans la forêt de Boffa Bayotte, par des individus armés.