Ziguinchor: Plus de 30 travailleurs de l’Alliance française envoyés en chômage technique

Trente-cinq travailleurs de l’Alliance française de Ziguinchor (sud) ont été envoyés en chômage technique à cause des dégâts matériels qu’elle a subis lors des manifestations consécutives à la condamnation à deux ans de prison ferme d’Ousmane Sonko, a indiqué sa directrice Nathalie Carrathié Faye, informe l'Aps.



»Aujourd’hui, 35 travailleurs sont envoyés en chômage technique à cause de l’ampleur des dégâts subis après plusieurs manifestations. La structure n’est pas en mesure de poursuivre ses activités », a dit lundi Mme Faye, en marge d’une visite guidée organisée à l’intention des journalistes.



L’Alliance »a été dévastée, dans la soirée du lundi 15 mai 2023, en subissant un premier incendie dans les affrontements violents entre les forces de l’ordre et les manifestants. Dans cet incendie, la Maison des artistes s’est consumée « , a-t-elle ajouté.



« Un second incendie est perpétré de manière criminelle, dans la nuit du jeudi 1er juin 2023. Cet incendie a détruit le bâtiment principal avec ses impluviums, le théâtre de verdure, les salles de classe jardin, les bureaux, le restaurant, le matériel technique et informatique entre autres « , a-t-elle encore poursuivi au milieu des débris et gravats de matériels.



Au vu de tous ces dégâts, elle a souligné que l’Alliance »n’est pas dans les dispositions de poursuivre ses activités ». »Il va falloir du temps à l’Alliance pour se recouvrir », a-t-elle fait savoir.

