Ziguinchor: Proxénétisme, traite de personnes: 4 mineures transformées en esclaves sexuelles Une affaire de proxénétisme, de traite de personnes et faux sur des documents administratifs secoue Ziguinchor, avec des mineures au nombre de quatre transformées en esclaves sexuelles, selon Libération de ce samedi.

Venues de Sierra-Léone, elles devaient, sous la menace et les coups, entretenir des rapports afin de rembourser les "frais du voyage" à leurs bourreaux.



De faux documents confectionnés pour les présenter comme des majeures alors qu'elles ont entre 15 et 16 ans. Séquestrées, elles ont organisé leur "évasion" avant de saisir la police, renseigne le journal.



Le couple de Nigérians Kingoley Ugochurvu et Okrie Jenifor et la Sierra-léonaise Aïcha Krumah arrêtés. Les victimes présumées placées au Centre de premier accueil de Ziguinchor.

