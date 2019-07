Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ziguinchor : Sadio Mané et Krépin Diatta accueillis en héros Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2019 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

C’est le jeune Krépin Diatta qui a été le premier à avoir foulé le tarmac de l’aéroport de Ziguinchor à bords d’un vol Air Sénégal International avant que, 30 mn après Sadio Mané ne descendent à bords de Transair. Les populations de la région sud du pays, les supporters du Casa sports et les fans se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux aux deux internationaux sénégalais origine de cette partie du pays. Si le cortége de l’attaquant de Liverpool s’est très vite ébranlé sur Bambali son village natal, le jeune prodige du Fc Bruges est par contre resté à Ziguinchor.



« Je suis fier de cet accueil qui m’a été réservé ce matin par les populations. Mais aussi fier de cette distinction de meilleur jeune joueur de la Can 2019 », a fait savoir Krépin Diatta visiblement heureux de la présence de son père et de s mère à l’aéroport de Ziguinchor.



