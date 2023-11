Ziguinchor-Santé : Une percée inquiétante du diabète notée Sud Quotidien-Ziguinchor connaît une progression inquiétante du diabète. Une maladie qui touche une bonne partie de la population. Constat fait hier lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le diabète à Ziguinchor où les diabétiques se sont fortement mobilisés pour marquer l’événement. Sensibilisation, dépistage et contrôle ont été les faits saillants des activités marquant cette journée.

«Certes, nous ne pouvons donner des statistiques précises, mais la maladie prend de l’ampleur dans la région», a lancé le Président régional de l’Association Sénégalaise de soutien et d’aide aux diabétiques (ASSAD), Babacar Wade, qui pose la problématique de la prise en charge des malades



Seuls les hôpitaux de la région, l’hôpital régional et l’hôpital de la Paix, assurent cette prise en charge des diabétiques de la région. Tous les patients diabétiques des autres localités sont contraints de rallier Ziguinchor. Aujourd’hui, les diabétiques tirent la sonnette d’alarme pour une meilleure assistance des patients atteints de diabète.



Les médicaments sont onéreux appliqué aux exigences du régime alimentaire. Du médecin-commandant Youssouf Tine, Médecin-chef de la région médicale de Ziguinchor, au Président de l’ ASSAD, Babacar Wade, en passant par les deux directeurs de l’hôpital de la Paix et de l’hôpital régional, le message est le même : «la prévention passe par un changement de comportement alimentaire et un dépistage de la maladie…»



Les diabétiques qui viennent en consultation représentent le tiers des personnes atteintes de la maladie, révèlent les autorités médicales de la région qui ont saisi l’occasion pour exhiber les efforts de l’Etat dans la prise en charge de la maladie, avec la construction d’un centre anti-diabète, comme celui installé à l’hôpital régional et le nouveau centre de traitement du diabète localisé à l’hôpital de la Paix, qui attend d’être réceptionné.



Une percée fulgurante du diabète qui inquiète sérieusement dans cette région sud où les cas d’aspiration foisonnent. Cette journée de lutte contre le diabète à permis aux malades et aux populations de mesurer le danger qu’imprime cette maladie au sein des populations



