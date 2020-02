Ziguinchor- Un corps sans vie retrouvé dans un camion-citerne: La famille d'El Hadj Ndiaye doute du certificat de genre de mort

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|

Au lendemain de la découverte du corps sans vie d’El Hadji Ndiaye dans la citerne d’un camion de vidange, hier à Ziguinchor, sur place, c’est la consternation et l’émoi chez la famille du chauffeur décédé, informe Rfm.



Cependant, ses proches doutent que sa mort soit accidentelle du regard des conclusions du certificat de genre de mort établi par le médecin légiste. Toutefois, les proches du défunt attendent avec confiance les résultats de l’enquête de police ouverte hier. Dans la maison mortuaire, le cousin de la victime revient sur ses derniers instants avec El Hadji Ndiaye.



« Tout le monde est abattu et attristé. On ne s’attendait pas du tout à ça. Hier seulement, on était ensemble et on a pris du thé jusqu’aux environs de 17h. Mais on doute vraiment des résultats de son certificat genre de mort. Si on regarde le certificat, on voit un traumatisme au niveau du rachis cervical et une hémorragie buccale et les premières personnes qui sont arrivées sur les lieux ont déclaré qu’ils ont trouvé du sang sur son visage », témoigne t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos